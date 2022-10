Dimartedì, stasera in tv 18 ottobre su La7: anticipazioni e ospiti del talk di Giovanni Floris

18 ottobre 2022 a

a

a

Stasera in tv - 18 ottobre 2022 - consueto appuntamento su La7 con Dimartedì (dalle ore 21,20), il talk show condotto da Giovanni Floris che si occupa dei principali fatti d'attualità.

Video su questo argomento Cartabianca, lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona: lo scrittore "Chiuda il becco" | Video

Al centro della puntata la situazione politica italiana. Dopo le elezioni di presidenti e capigruppo di Camera e Senato, continuano i confronti in maggioranza per formare la squadra di governo. Il confronto tra Meloni e Berlusconi sembra aver dissipato le polemiche del giorno in cui venne eletto La Russa, ma il Cavaliere continua a insistere per avere Casellati alla Giustizia e intanto manda Ronzulli a fare il capogruppo in Senato. Conto alla rovescia dunque per l'avvio delle consultazioni, passaggio decisivo per il futuro del Paese.

Fuori dal coro, stasera in tv 18 ottobre su Rete4: anticipazioni e ospiti di Nicola Giordano

Tra gli altri temi a cui verrà dato spazio in puntata, la crisi dell'energia, il conflitto in Ucraina tornato più aspro con i raid russi effettuati con i droni, e un punto sulla situazione del Covid in Italia.

(ospiti in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.