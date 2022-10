Fuori dal coro, stasera in tv 18 ottobre su Rete4: anticipazioni e ospiti di Nicola Giordano

18 ottobre 2022 a

Stasera in tv - martedì 18 ottobre 2022 - consueto appuntamento con Fuori dal coro, dalle ore 21,20, su Rete4. Il talk show che si occupa dei principali casi di attualità è condotto da Nicola Giordano.

Berlusconi: "Meloni vuole Nordio, ma alla Giustizia ci va Casellati. Rapporti con Putin riallacciati, mi ha regalato 20 bottiglie di vodka"

Un viaggio nell'Italia in crisi a causa del caro energia, con commenti di imprenditori e famiglie in difficoltà, sarà al centro della puntata di oggi. Focus, inoltre, sul tema della transizione ecologica. Nel corso della serata anche un approfondimento sulla quarta dose di vaccino per i guariti da Covid, sulla cui necessità emergono posizioni differenti.

Camera e Senato, tutti i capigruppo: Forza Italia sceglie Ronzulli e Cattaneo





Come sempre, non mancheranno gli aggiornamenti sulle occupazioni abusive di case, tema sul quale la trasmissione di Mario Giordano ha dibattuto a lungo. La puntata è disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity.

Sgombero case popolari, tra gli abusivi anche la famiglia Spada

