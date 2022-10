Orietta Berti, chi è: la malattia del marito Osvaldo, "al primo incontrò mi regalò una forma di Grana"

18 ottobre 2022 a

Orietta Berti dopo il successo con la canzone Mille insieme a Fedez e Achille Lauro sta vivendo una (ennesima) vita artistica. Opinionista del Grande Fratello Vip 7 ("in tv dice cose carine, ma fuori le telecamere è cattivissima" ha svelato la collega di reality Sonia Bruganelli), le varie trasmissione se la contendono per fare la giudice oppure come ospite. La cantante sarà nello studio di Oggi è un altro giorno, 18 ottobre 2022, e sarà intervistata da Serena Bortone sulla sua carriera ma anche sulla vita privata.

Berti è una delle cantanti più famose d'Italia, con una carriera lunghissima iniziata sin dagli anni Sessanta. Classe 1945, nella sua straordinaria carriera vanta grandi successi come Fin che la barca va, Tu sei quello e In via dei ciclamini e ha vinto quattro dischi d’oro, un disco di platino e due d’argento. Nel 2021 dopo 29 anni è tornata a Sanremo con Quando ti sei innamorato.

Per quanto riguarda la vita privata, Berti è sposata con Osvaldo Paterlini dal 1967. “Siamo talmente diversi come personalità e carattere. Ci siamo incontrati, lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario. Al primo appuntamento mi regalò una forma di Grana”, raccontò in passato a Mara Venier. Il marito in una recente intervista ha raccontato: "Da qualche anno ho qualche problemino di salute: un brutto glaucoma, sono stato operato otto volte, da un occhio non ci vedo. Non posso più accompagnarla, così con lei va nostro figlio Otis. Però ci telefoniamo venti volte al giorno". Dalla loro unione sono nati due figli maschi: Omar (47 anni) e Otis (42). Ora è anche nonna grazie alla nascita di Olivia (3), figlia di Otis.

