La storia di Federica, parte la nuova rubrica della start up La Casa Rossa Production pensata per il mondo digital

La Casa Rossa - società indipendente di produzione cinematografica e audiovisiva - è la prima ad aver creato un dipartimento interamente dedicato al digital, dalla scrittura alla produzione perché "l'intrattenimento non è solo in sala o in tv ma direttamente nel nostro cellulare" spiega La Casa Rossa Production che nasce come start up con un personale di età principalmente inferiore ai 30 anni.



Nella pagina dedicata, "abbiamo voluto dare vita ai nostri prodotti originali, dimostrando come i nuovi contenuti creativi ormai vadano sempre al passo con questi nuovi linguaggi" spiega La Casa Rossa Production in una nota. All'interno del Palinsesto 2.0 si possono trovare quindi

format variegati, capaci di intrattenere così come di far riflettere. Prodotti nuovi e attuali, in grado di seguire i trend del momento e mantenere allo stesso tempo la connotazione creativa, unica e distintiva della realtà aziendale.

Nella nota La Casa Rossa Production approfondisce: "Si distinguono in particolar modo le nostre rubriche dedicate a persone di ogni genere, per esempio quella 'Le storie di...', attraverso la quale dimostriamo come, sebbene sui sociale network venga mostrata una vita perfetta, basata su parametri elevatissimi, le storie di ognuno di noi siano fatte in realtà di impegno, sofferenza, battaglie, seppur in misura diversa. Partiremo con la storia di Federica - qui il link - una ragazza che ha subito atti di bullismo ma con il sorriso è riuscita a sconfiggerli e amarsi per quella che è".

