Marta Flavi, chi è la prima eliminata di Ballando con le stelle: il matrimonio con Maurizio Costanzo e la gaffe sul sesso

Marta Flavi è la prima eliminata di Ballando con le stelle, lo show in onda ogni sabato su Rai1. La seconda puntata è stata fatale per la storica conduttrice che nel programma condotto da Milly Carlucci ha fatto coppia con il ballerino Simone Arena. I due hanno raggiunto un totale di 16 punti e si sono giocati la permanenza nello show allo spareggio con Dario Cassini e Lucrezia Lando, che alla fine l'hanno spuntata. Da subito Flavi ha dimostrato di fare fatica a ricordare la coreografia e i relativi passi. "Non pensavo fosse così dura. Anche perché ti rendi conto che non riesci a fare delle cose. Simome è bravissimo ma gli è capitato un carciofo" ha detto Flavi in una delle clip del programma. La conduttrice ha avuto anche un momento di crisi, "mi sono tolta il microfono e sono uscita a piangere lontano dalle telecamere" ha confessato.

Ma chi è Flavi? Romana, 71 anni, divenne molto popolare negli anni Novanta conducendo su Canale5 il talk show pomeridiano Agenzia Matrimoniale. In seguito ha partecipato come ospite e opinionista a molti programmi di intrattenimento della Rai. Negli anni Duemila ha avuto anche alcune esperienze radiofoniche. Flavi nel 1989 sposò Maurizio Costanzo, ma il matrimonio durò poco: la separazione avvenne nel dicembre 1990 (e il divorzio nel 1994). Secondo il racconto della Flavi ci sarebbe, alla base di tutto, una presunta relazione clandestina di Costanzo con la giovane Maria De Filippi. Ma non ci sono prove di quello che racconta l'ex conduttrice di Canale 5 in un'intervista a Oggi. Flavi, dopo anni, dice di aver chiuso con il passato e il rancore sembrerebbe come sempre morto e sepolto. “A volte penso che dovrei mandarle dei fiori”, confessa lasciando il dubbio se le sue parole siano un vero proposito di segnale di distensione oppure di provocazione.

Recentemente, in pieno lockdown, ospite di Buongiorno Benessere in onda su Rai1 si era lasciata andare a una vera propria gaffe: “Ultimamente sto facendo molto s***o” aveva detto parlando con lo chef e con Vira Carbone, circa le buone pratiche per mantenere la forma nonostante la quarantena. Poi arrivarono le scuse: "Spesso non riesco a distinguere il fatto che la conduttrice sia una mia cara amica dal fatto di stare in televisione". Nella sua vita privata ha fatto capolino un nuovo amore, si chiama Pierluigi ed è un notaio rinomato.

