Silvio Orlando, chi è l'attore ospite di Serena Bortone. Dal sogno erotico alla malinconia

Silvio Orlando sarà ospite oggi, lunedì 17 ottobre, di Serena Bortone, nel programma Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14. 65 anni compiuti da poco (il 30 giugno), Orlando è un attore amatissimo dal pubblico italiano. Napoletano, protagonista di film di successo, ma anche di spettacoli teatrali e serie televisive, è ormai considerato un vero e proprio maestro. A lui sono legate alcune delle pellicole più belle degli ultimi anni. Ha collezionato premi, riconoscimenti, critiche impeccabili. E' considerato perfetto nel portare sullo schermo i vizi e le virtù dell’uomo comune, ma è sempre stato notevole anche nei ruoli cameo che spesso gli sono stati affidati. Orlando ha consolidato la sua carriera con la partecipazione a La mia generazione di Wilma Labate, a Nirvana di Salvatores fino a quell’Aprile di Moretti, grazie al quale ha guadagnato, per l’interpretazione ironica e surreale, il premio David di Donatello per il miglior attore non protagonista nel 1998.

Nella vita privata è legato all'attrice Maria Laura Rondanini. Dopo nove anni di convivenza, si sono sposati il 6 ottobre del 2008. Si unirono in matrimonio a Venezia e fu l'allora sindaco Massimo Cacciari a celebrare il rito civile. Di Silvio Orlando si ricorda sempre il suo desiderio di recitare con Sharon Stone. Sorrentino gli ha permesso di realizzare il sogno. "Se ora sono felice? - disse poi - Volevo fare un film erotico con lei, in The New Pope invece andavamo solo a pranzo insieme in mensa. La mia compagna erotica è stata Diane Keaton, ma c'erano troppi vestiti tra di noi".

A chi in passato gli ha chiesto il motivo della sua vena malinconica nella recitazione, ha spiegato che "quando avevo sei anni, mia madre si è ammalata per tre anni e poi l'ho persa. E' stato travolgente e vedo quei momenti ogni volta che chiudo gli occhi, ma ho esorcizzato quella ferita portando il buon umore al pubblico ed empatizzando con chi ho davanti e che forse ha sofferto anche più di me. E allora quella sofferenza diventa poesia”. Oggi a Serena Bortone racconterà i suoi programmi per il futuro e magari altri particolari della sua vita privata.

