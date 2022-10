Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone di oggi lunedì 17 ottobre

17 ottobre 2022 a

Oggi è un altro giorno. Si annuncia ricca di ospiti la puntata di oggi, lunedì 17 ottobre. Numerosi personaggi nel programma condotto da Serena Bortone, come al solito annunciati via social. Inizio alle ore 14 su Rai 1. Alla puntata parteciperanno Marta Flavi e Simone Arena, protagonisti dell'edizione di quest'anno di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. In studio anche Simone Di Pasquale che ricopre un ruolo particolare nella trasmissione Rai del sabato sera. Serena Bortone intervisterà anche Silvio Orlando, uno degli attori più amati del cinema e del teatro italiani. Annunciata la partecipazione del direttore d'orchestra Antonio Pappano. Infine la politica: Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva e Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d'Italia.

