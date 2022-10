Amaurys Perez, chi è la moglie e le medaglie vinte a Mondiali e Olimpiadi. Dalla pallanuoto a star della tv

17 ottobre 2022 a

Amaurys Perez è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L'atleta, ormai personaggio televisivo da alcuni anni, è pero a rischio eliminazione e il suo caso verrà sviscerato nella puntata di oggi - lunedì 17 ottobre 2022 - da Alfonso Signorini. Rimarrà nella casa o sarà costretto a fare le valige?

Ma chi è Perez? Amaurys è un pallanuotista cubano, è nato a Camaguey, naturalizzato italiano. Ha 46 anni e dopo una lunga carriera da atleta in Italia (ha giocato tra le altre per Nervi, Posillipo, Acquachiara Napoli, Cosenza) nelle ultime stagioni ha affiancato anche quella da allenatore. Parliamo di un atleta di livello internazionale, con la sua Nazionale ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali (2011) e quella di bronzo alle Olimpiadi (2012). Questi successi ma anche la sua simpatia, abbinata a un fisico statuario, ne hanno fatto anche un personaggio televisivo. Infatti dopo aver partecipato a Ballando con le stelle nel 2013 su Rai1, edizione in cui si è classificato al secondo posto, gli si è aperto un mondo. Ha partecipato a Pechino Express nel 2014 arrivando anche in quella occasione secondo, poi a Si può fare, Ciao Darwin, L'isola dei famosi nel 2018 (terzo posto) e Bake Off Italia nel 2021 (come giudice). Numerose poi le sue ospitate, ora il reality del Gf Vip.

Amaurys Perez è sposato dal 2006 con Angela Rende, insegnante calabrese, che lo accompagnò nella partecipazione a Pechino Express. La coppia, che vive a Cosenza, ha tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Perez non ha nascosto di avere avuto in passato problemi a concepire: “Ci siamo sposati nel 2006 e il primo figlio è arrivato nel 2010 quando proprio non ci speravamo più. In quei quattro anni abbiamo fatto e provato qualsiasi cosa. Abbiamo girato il mondo pur di avere un figlio. I medici ci dicevano che non ce l’avremmo fatta, ma non ci siamo arresi” ha detto in una intervista. Tra le passioni di Perez quella per la birra, ha avviato un'attività che si occupa di produzione di birra.

