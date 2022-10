Grande Fratello Vip, stasera in tv 17 ottobre su Canale5: squalifiche, nomination, triangoli amorosi e nuovi concorrenti

17 ottobre 2022 a

Stasera in tv - lunedì 17 ottobre - nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale5 (dalle ore 21,30). Una puntata che si annuncia ricca di colpi di scena considerato che il conduttore, Alfonso Signorini, dovrà fronteggiare ben due possibili eliminazioni a causa di linguaggio blasfemo. Sono due i concorrenti sotto inchiesta: Amaurys Perez, e non sarebbe la prima volta, e Luca Salatino per un'imprecazione. Oggi in diretta si conoscerà la decisione sui due vip.

Nella puntata di oggi si tornerà sul compleanno di Wilma Goich che domenica ha compiuto 77 anni, mentre il primo snodo cruciale riguarda il televoto (non per l'eliminazione). Sono coinvolti Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese, uno dei tre riceverà l'immunità. Poi spazio al triangolò amoroso che si è creato tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. Non mancheranno poi i commenti delle due opinioniste, Orietta Berti e Sara Bruganelli, mentre Giulia Salemi sarà la portavoce del mondo social. A fine puntata una sorpresa: ci saranno le nominations palesi.

Mentre un'altra possibile sorpresa, nel corso della serata, potrebbe essere l'ingresso di nuovi concorrenti. Le indiscrezioni raccontano addirittura di sei vip allertati, tra questi la prima dovrebbe essere Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, che secondo The Pipol Tv avrebbe già fatto il provino e sostenuto ogni adempimento. E considerate le sue ultime stories su Instagram, in cui racconta di essere pronta a una nuova avventura mentre arriva a Roma, i sospetti aumentano. Circola anche il nome di Dayane Mello: per la modella brasiliana si tratterebbe di una seconda partecipazione dentro la casa più spiata d'Italia.

