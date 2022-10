Stasera tutto è possibile, stasera 17 ottobre su Rai 2. Gli ospiti di Stefano De Martino

17 ottobre 2022 a

Stasera tutto è possibile, stasera in tv lunedì 17 ottobre, su Rai 2, il comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Stefano De Martino, inizio alle ore 21.20. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli ci saranno Fabrizio Biggio, Bianca Guaccero, Marta Filippi, Antonio Giuliani, Carmine Del Grosso, Giovanni Esposito e Gino Fastidio. Al fianco di De Martino, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Milly Carlucci e Maria De Filippi. Tra i giochi del programma ci saranno, oltre all’immancabile Stanza Inclinata, Ma che musical, Do Re Mi Fa Male, Serenata Step, Rubagallina, La stanza buia e altri ancora. Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli. Regia di Sergio Colabona. Il protagonista è ovviamente Stefano De Martino, ormai diventato un protagonista della televisione italiana e di tutto il mondo social.

