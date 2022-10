Måneskin, due nuove date in Italia nel 2023: concerti all'Olimpico e a San Siro, "i nostri primi stadi"

17 ottobre 2022 a

I Måneskin sono pronti a vivere altri mesi intensi e ricchi di novità. Il prossimo 26 ottobre inizia il tour nel Nord America che durerà sino a metà dicembre con data conclusiva a Las Vegas. Prima tappa a Città del Messico. Poi nel 2023 l'Europa e l'Italia. Proprio a questo proposito alla fine dell'ospitata della band romana a Che tempo che fa, la trasmissione di Rai3 condotta da Fabio Fazio, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno annunciato due nuove date italiane ("facciamo i nostri primi stadi" ha detto felice Damiano): gli appuntamenti sono il 20 luglio 2023 a Roma (stadio Olimpico) e il 24 luglio a Milano (stadio San Siro). Due date speciali che vanno a completare quelle italiane (il 23 febbraio a Pesaro la prima) che però sono quasi tutte sold out.

Durante l'ospita in tv c'è stato spazio anche per un salto nel passato in cui Victoria, di fatto la fondatrice della band, ha raccontato come si è formato il gruppo: "Io, Thomas e Damiano eravamo insieme alle medie. Già allora suonavamo insieme ma facevamo schifo. Ethan invece lo abbiamo conosciuto su Facebook". Poi uno sguardo al percorso: "Tutto quello che abbiamo fatto sempre, fin dall'inizio, era sempre puntato molto in alto... ma saremmo stati matti a pensare che in un anno e mezzo sarebbe successo tutto questo".

"Le cose vanno ad una velocità tale per la quale è veramente difficile pensarci e rendersene conto. Però poi quando sali su palchi come Rock in Rio e Coachella ti rendi conto..." ha poi raccontato Damiano spiegando come sta vivendo il successo mondiale. Quanto al rock n' roll, si confessa: "Quella di sesso, droga e rock 'n' roll è un'idea molto superata. Dobbiamo avere rispetto, sia per noi stessi che per chi ci segue".

