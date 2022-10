Nei tuoi panni, da oggi lunedì 17 ottobre il nuovo programma di Mia Ceran

17 ottobre 2022 a

Oggi pomeriggio, lunedì 17 ottobre, in tv su Rai 2 alle ore 17, al via Nei tuoi panni, il nuovo programma televisivo condotto da Mia Ceran. E' un esperimento immersivo inedito, che attinge ai linguaggi del docureality con filmati e approfondimenti in studio, che porterà i componenti di una famiglia a mettersi in gioco, vestendo i panni gli uni degli altri. Andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alla stessa ora e ogni settimana sarà protagonista una famiglia diversa. Mia Ceran, i suoi ospiti e i protagonisti dello scambio commenteranno i filmati e la conduttrice fornirà, attraverso gli esperti - psicologi, insegnanti, consulenti di gestione economica familiare, esperti green - consigli pratici e soluzioni rispetto alle criticità emerse.

Lo stesso pubblico a casa avrà, così, elementi utili, spunti di riflessione e punti di vista diversi sui rapporti familiari, l’organizzazione della vita comune, le entrate, la tecnologia, la cura di sé e degli altri. L’obiettivo è quello di utilizzare il gioco dello scambio per centrare temi di per sé universali che riguardano tutti e stimolare la comprensione e la volontà d’imparare, mettendo in discussione il proprio punto di vista sugli altri e sulle proprie relazioni: mettersi concretamente nei panni degli altri. Da oggi tocca alla famiglia Burzotta, composta da mamma Rosa, papà Francesco e dai due figli, Mattia e Greta (17 e 16 anni), è la protagonista della prima settimana. I Burzotta vivono a Frassineto Po, in provincia di Alessandria, e la partecipazione a questo programma sarà un’occasione per provare a comprendersi meglio. Nella puntata di oggi saranno i figli a mettersi nei panni dei genitori: Mattia sarà alle prese con la raccolta differenziata, compito in genere del papà, mentre Greta dovrà riordinare la stanza dei genitori, capendo quello che la mamma fa ogni giorno per tutti loro. Insieme, inoltre, proprio come fanno i genitori, dovranno scartavetrare il portone di casa. In studio saranno presenti il professor Giancarlo Dimaggio, psicoterapeuta, e l’attrice e influencer Ludovica Di Donato, nota sui social per i suoi video in cui recita la parte di una mamma.

Martedì Rosa si metterà nei panni della figlia Greta e, tra le altre cose, dovrà studiare “I promessi sposi”. Ospiti in studio Andrea Maggi, il professore de “Il Collegio”, e Francesca Levi D’Ancona, che racconta sui social la sua vita di mamma con sei figli. Mercoledì sarà Francesco a mettersi nei panni della moglie Rosa. I due, infatti, hanno visioni diverse sulla gestione del bilancio familiare: a Francesco piace godersi la vita, organizzare feste e viaggi, mentre Rosa è più incline al risparmio e, per farlo, è spesso lei a sacrificarsi in prima persona. Francesco dovrà quindi organizzare una delle sue cene per gli amici, ma con un budget limitato, dandosi da fare per i preparativi, proprio come farebbe sua moglie. Ospiti in studio Mattia Cis, psicologo e psicoterapeuta, Massimiliano Dona, Presidente di Unione Nazionale Consumatori, e l’attrice Ippolita Baldini. Nella puntata di giovedì si approfondirà il rapporto tra Rosa e Greta, affrontando il tema universale del rapporto madre-figlia. A parlarne in studio ci saranno Natasha Stefanenko, e Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva. Venerdì, infine, si ripercorrerà la storia d’amore tra Rosa e Francesco e tutto quello che è successo nel corso della settimana. In studio saranno presenti Marisa Passera e Beatrice Dalia, avvocato e mediatrice familiare.

