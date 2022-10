Non è l'arena, la vittima delle violenze di Genovese ospite stasera in tv 16 ottobre su La7: le anticipazioni

16 ottobre 2022 a

Stasera in tv - domenica 16 ottobre 2022 - un'altra puntata su La7 di Non è l'arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti che si occupata dei maggiori temi di attualità, dalla politica alla cronaca passando per l'economia e lo spettacolo.

Parla per la prima volta in tv, a volto scoperto, la vittima delle violenze di Alberto Genovese, condannato poche settimane fa a otto anni e quattro mesi di carcere. Dopo la recente escalation della Russia in Ucraina, qual è la possibile strada per la pace? E l’Italia che ruolo giocherà? Su questo ed altri temi il filosofo Massimo Cacciari si confronterà in un faccia a faccia con Massimo Giletti.

Spazio poi a un lungo approfondimento sulla più stretta attualità politica con i giornalisti Alessandro Sallusti, Gad Lerner e Luca Telese. Tra gli argomenti della puntata infine un focus sul reddito di cittadinanza.

