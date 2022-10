Måneskin, Damiano: "Ho rischiato di morire sott'acqua per girare il video di The loneliest"

16 ottobre 2022 a

I Måneskin continuano a collezione record. L'ultimo singolo, The loneliest, è stata la canzone più ascoltata al mondo il primo giorno di uscita, lo scorso 7 ottobre, ed è entrata in classifica in 28 Paesi diversi oltre a piazzarsi come più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify. La band sta riscontrando un successo planetario: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo, con oltre 6 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e 289 certificazioni globali tra cui 15 dischi di diamante, 230 dischi di platino e 44 dischi d’oro. Il 26 ottobre riprenderanno il loro tour mondiale da Città del Messico, che li porterà in oltre venti città degli Stati Uniti e del Canada, prima di intraprendere il tour europeo riprogrammato per il 2023.

Proprio a causa dell'ultimo singolo, in una recente intervista su Youtube il frontman Damiano ha racconto un retroscena clamoroso: girando il video di The loneliest ha rischiato di morire. "Nel video in alcune scene sono sott'acqua. Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi. Non è stata la cosa più vicina alla morte ma ci sono andato vicino", ha raccontato. Ma non sembrerebbe la prima volta ad aver rischiato la vita sempre secondo il suo racconto: "Ero un ragazzo molto vivace, mio padre mi ha salvato la vita almeno due volte". La prima immagine del videoclip è proprio quella di Damiano sott'acqua, immobile. Sembrerebbe senza vita ma poi riapre improvvisamente gli occhi. A seguire, c'è un funerale in cui una bara viene portata a spalla da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

