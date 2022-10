Scherzi a parte, stasera in 16 ottobre su Canale5: Elisabetta Gregoraci e Drusilla Gucci tra le vittime dello show

16 ottobre 2022 a

Stasera in tv - domenica 16 ottobre 2022 - ultima puntata della stagione di Scherzi a parte (Canale5, dalle ore 21,30) con Enrico Papi alla conduzione. Chissà se ci sarà una nuova edizione nel 2023, gli ascolti non sono stati ottimali così come lo stare, forse colpa anche di un format ormai inflazionato e un po' vecchiotto (questa era la sedicesima edizione). Di sicuro ci sarà un passaggio di repliche in estate.

Tra i protagonisti della puntata di oggi ancora volti del Grande Fratello Vip. Dopo gli scherzi delle passate settimane ad Adriana Volpe, Aldo Montano e Carmen Russo, il programma pesca sempre nel calderone degli ex vipponi e stasera mostrerà i tiri mancini orditi ai danni del paragnosta Giucas Casella e della showgirl Elisabetta Gregoraci. Gli altri "scherzati" della serata saranno l’ex campionessa di sci Deborah Compagnoni e l’ereditiera, influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi Drusilla Gucci.

Come sempre, poi, ci sarà l’esilarante scherzo orchestrato in presa diretta da Enrico Papi con la complicità degli ospiti in studio, volto a portare la malcapitata vittima – di cui non è stata anticipata l’identità – fino a Cologno Monzese.

