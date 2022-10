Zona Bianca, stasera in tv 16 ottobre su Rete4: ospiti e anticipazioni

16 ottobre 2022 a

a

a

Stasera in tv - domenica 16 ottobre 2022 - torna Zona Bianca su Rete4 (dalle ore 21,20). Il talk condotto da Giuseppe Brindisi è un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

Che tempo che fa, non solo Måneskin: tra gli ospiti stasera anche Calenda, Bonolis e Bottura

Con gli ospiti in studio si affronterà il tema dei rincari in bolletta che stanno mettendo in difficoltà famiglie e imprese, in attesa di capire quali provvedimenti prenderà il nuovo esecutivo. Nel corso della serata si parlerà, inoltre, dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e delle reazioni che ne sono scaturite. Infine, un focus sul reddito di cittadinanza e i “furbetti” del sussidio e un approfondimento sul Covid, con i contagi in risalita e la campagna vaccinale per la quarta dose che procede a rilento.

(in aggiornamento)

Meloni: "Da sinistra attacchi scomposti, si metta l'anima in pace"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.