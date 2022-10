Eliana Michelazzo chi è l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il caso Caltagirone e il Covid

16 ottobre 2022 a

a

a

In esclusiva nella puntata di oggi di Verissimo - domenica 16 ottobre - sarà in studio Eliana Michelazzo, una delle due ex agenti di Pamela Prati, attualmente citate in giudizio dai genitori del bambino utilizzato per impersonare Sebastian, inesistente figlio malato dell’inventato Mark Caltagirone.

Donatella Rettore è vegetariana da quando ha scoperto alcune malattie

Michelazzo racconterà per la prima volta a Verissimo tutta la sua versione riguardo alla vicenda che l’ha vista coinvolta, in particolare al cosiddetto Prati gate, diventato anche un libro true crime, che dopo le dichiarazioni fatte negli scorsi giorni dalla showgirl italiana in diretta dal Grande fratello Vip, ha riacceso i riflettori su un caso che nel 2019 ha tenuto banco sui giornali e in tv per mesi. Il caso ha diviso l’opinione pubblica, facendo chiedere a tutti come sia possibile che, se si tratta di una truffa come sostiene Pamela Prati, non ci sia stato di fatto ancora nessun arresto.

Manuela Arcuri pronta a tornare protagonista: "Produrrò un film"

Ma chi è Michelazzo? Romana, 43 anni, ex estetista, è diventata personaggio televisivo dopo aver partecipato, nel 2009, al noto programma televisivo Uomini e Donne in veste di corteggiatrice, riscuotendo molto successo. Dopo la sua parentesi in tv, ha deciso di lavorare dietro le quinte e ha fondato un’agenzia, la Aicos Management, seguendo molti vip tra cui appunto Prati. Recentemente è stata ricoverata d'urgenza a causa del Covid. Seguitissima sui social, vanta oltre 600mila followers.

Eliana Michelazzo quasi in lacrime: "Sono positiva al Coronavirus. Non sento sapori e odori"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.