Ilaria D'Amico, chi è l'ex marito prima di Buffon. "Crisi con Gigi? Noi sempre insieme, il gossip è strano..."

Ilaria D'Amico ospite di Domenica In, oggi 16 ottobre. Intervistata da Mara Venier, parlerà del nuovo programma Che c'è di nuovo che andrà prossimamente in onda su Rai2 in prima serata dopo una serie di rinvii.

Ma chi è D'Amico? Romana, 49 anni, giornalista, dopo anni dedicati allo sport e al calcio - ha condotto La giostra del gol sulla Rai, Campioni, il sogno su Mediaset, Sky calcio show per quindici anni oltre a vari programmi su Europei, Mondiali e Champions League - recentemente è spesso ospite di talk politici. Ma la sua figura resta legata agli amanti del pallone per la sua relazione con il portiere della Juventus e della Nazionale Gigi Buffon. Ma prima di conoscerlo Ilaria D'Amico era stata già sposata con l'imprenditore immobiliare Rocco Attisani, da cui ha avuto un figlio. “Rocco è un padre fantastico e l’approdo di un amore che aveva delle cose bellissime. Ma aveva una difficoltà nelle cose quotidiane, non riuscivamo ad andare d’accordo”, ha rivelato in una recente intervista Ilaria D'Amico rispetto al rapporto con l'ex marito.

Quella di Ilaria D'Amico è dunque diventata una famiglia allargata. Oltre a Pietro ha avuto un altro figlio, da Buffon, Leopoldo Mattia. Senza dimenticare i figlie (Louis e David) che invece l'ex portierone della nazionale ha avuto da Alena Seredova. Nei mesi scorsi i giornali di gossip avevano parlato di crisi tra la giornalista e il portiere. "Lui voleva fare una smentita, ma gli ho detto: tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero. Noi eravamo sempre insieme, ma evidentemente i giornali di gossip seguono dinamiche diverse" ha raccontato lei recentemente.

