Alan Sorrenti, la relazione con Tony Lee Carland e l'arresto. Chi è la sua attuale compagna e il figlio

Alan Sorrenti ospite di Domenica In, oggi 16 ottobre su Rai1. Da Mara Venier racconterà la sua carriera dando spazio anche alla sua vita privata. Tra i cantanti più amati, Sorrenti ha avuto grande successo tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, con il brano Figli delle Stelle che ha segnato intere generazioni ed è famoso ancora oggi pure tra i più giovani. Oltre la zona sicura è il suo nuovo album.

Ma chi è Sorrenti? Originario di Napoli, 72 anni da compiere il prossimo dicembre, figlio di padre napoletano e madre del Galles, all’età di 16 anni venne mandato in Inghilterra a studiare. Tornato a Napoli cavalcò l'ambizione di diventare un cantante. Partendo da uno stile rock e sperimentale, si spostò prima al rock progressivo e quindi al pop raggiungendo l'apice del successo con due brani: Figli delle stelle nel 1977 e L’unica donna per me nel 1979. Con quest’ultima ha vinto anche il Festivalbar.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una lunga relazione con la modella americana Tony Lee Carland con cui però è finita in modo burrascoso: nel 1983 nella sua villa di Morlupo in compagnia di un'altra donna, la svedese Hanna Kirsten, viene sorpreso dalla moglie, ne scaturisce una la lite che degenera tanto da rendere necessario l'intervento delle forze dell’ordine. Sorrenti viene arrestato e presso la sua abitazione vengono ritrovate piccole quantità di eroina. In tutto ciò, Tony Lee Carland accusa Alan di fare uso di stupefacenti e di essere uno spacciatore. Da lì in avanti non si è saputo più nulla praticamente della vita privata di Sorrenti anche se in una recente intervista al Corriere della Sera parla della sua compagna Barbel e del figlio Sky Julian Markus che ha 19 anni. Nel corso degli anni si è convertito al buddismo; ha inoltre una sorella, Jenny, pure lei cantante, con cui è molto legato.

