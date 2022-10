Linea Verde, oggi domenica 16 ottobre su Rai1: Beppe Convertini e Peppone alla scoperta di Caorle

16 ottobre 2022 a

Consueto appuntamento con Linea Verde, oggi domenica 16 ottobre su Rai1 (dalle ore 12,20). La puntata - anche in streaming sul sito Raiplay - vede i conduttore Beppe Convertini e Peppone alla scoperta di Caorle, nel Veneto.

Nel viaggio si cita, in primis, Ernest Hemingway, scrittore e giornalista statunitense innamorato dell’Italia. Il premio Nobel per la letteratura amava passeggiare per le strade di San Gaetano, piccolo villaggio della Laguna di Caorle. Tra i protagonisti ci sono i pescatori e l’importante mercato del pesce della zona. Qui è ancora oggi presente la famosa tecnica dell’asta all’orecchio. Un vero e proprio rito silenzioso, durante il quale ogni acquirente sussurra la propria offerta al pescatore, che poi chiama colui il quale ha fatto la proposta più vantaggiosa.

Viene poi ripercorsa l’intensa storia di Caorle. Un tempo, infatti, la cittadina era una sorta di piccola di Venezia. La storia cambiò per sempre il volto cittadino a partire dal 1800, quando la città fu colpita da una violenta epidemia di malaria. A causa di questo, fu presa la decisione di interrare tutti i canali. Un tale aspetto ha reso Caorle un luogo unico al mondo. Spazio poi a Francesco Gasparri che affronta una tappa della Romea Strata. Quest’ultimo è l’antico cammino che i pellegrini affrontavano per recarsi dall’Est Europa fino a Roma. Gasparri, in particolare, percorre i 16 km che da Concordia Sagittaria lo portano a Torre Mosto.

