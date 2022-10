Luisella Costamagna, perché rischia di non ballare: infortunio al ginocchio

15 ottobre 2022 a

Luisella Costamagna è stata la migliore della prima puntata di Ballando con le stelle, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. La giornalista, concorrente in coppia con Pasquale La Rocca, si è però infortunata al ginocchio e la sua presenza oggi, sabato 15 ottobre, è a forte rischio.

"Mannaggia, ci avevate detto che avevamo 'spaccato' ed effettivamente mi sono spaccata… ahi. Ho avuto un infortunio al ginocchio e ora sono così. I medici mi diranno se sabato posso provare a ballare" ha scritto sui sociale corredando il post con una foto in cui ha un tutore alla gamba sinistra e una stampella. A causa dell'infortunio quindi Costamagna non ha potuto allenarsi per tutta la settimana.

Ma chi è Costamagna? Torinese, 53 anni, laureata in filosofia, giornalista professionista dal 2000, ha iniziato a lavorare negli anni novanta. Il salto di qualità nel 1996 quando entra a far parte della squadra di Michele Santoro per preparare la trasmissione Moby dick. Poi passa alla conduzione di Studio aperto, il telegiornale di Italia1, poi torna a lavorare con Santoro (Il raggio verde, Sciuscià). Poi collabora con Maurizio Costanzo. Nel 2007 conduce Omnibus estate, poi è autrice di Annozero, torna alla conduzione sempre su La7 di Così stanno le cose, Omnibus weekend, In onda, Robinson (su Rai3). Editorialista de Il Fatto quotidiano e della Verità, dal 2020 al 2022 ha condotto Agorà (Rai3). Costamagna nella vita privata ha un compagno, lo scrittore Dario Buzzolan, e un figlio.

