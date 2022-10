Paola Barale, la malattia con cui convive. Prima di Sperti e Degaz la relazione con Bellavia: "Dovevamo sposarci"

15 ottobre 2022 a

Paola Barale è una delle grandi protagoniste di Ballando con le stelle 2022, lo show in onda ogni sabato sera su Rai1 e condotto da Milly Carlucci. La showgirl fa coppia con il ballerino Roly Maden e potrebbe essere una candidata ad arrivare più avanti possibile. Assente da molti anni dalla tv, recentemente ha raccontato a Domenica In di soffrire di una malattia, la spondilolistesi. “Ho una vertebra un po’ scivolata in avanti però ho deciso di non operarmi e di affrontare la cosa con la fisioterapia perché dovrebbero mettermi una protesi" ha svelato Barale.

Ma chi è Barale? Originaria di Fossano, in provincia di Cuneo, 55 anni, la sua carriera in tivù inizia a metà degli anni Ottanta quando viene ospitata Domenica In - era l'edizione del 1986 con Mino Damato alla conduzione - per la sua somiglianza alla cantante Madonna. Dopo altre apparizioni televisive diventa la valletta ufficiale di Mike Bongiorno e dal 1989 lo affianca in tantissime trasmissioni (La ruota della fortuna, Tutti x uno, Festival italiano, La ruota d'oro, La ruota mundial). Conduce Un disco per l'estate e dal 1996 al 2001 affianca Maurizio Costanzo in Buona domenica. Negli ultimi anni ha partecipato ad alcuni reality (La talpa come inviata, La terra dei cuochi e Pechino express come concorrente). Negli anni si è cimentata nella recitazione ed è stata testimonial per diverse aziende.

Barale ha vissuto una lunga storia d'amore con il modello israeliano Raz Degan. I due hanno fatto coppia dal 2002 sino a pochi anni fa anche se con diversi periodi di crisi. In precedenza la showgirl piemontese aveva avuto una relazione con Marco Bellavia, conduttore di Bim bum bam e tornato recentemente alla ribalta al GF Vip. "Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson" ha detto dentro la casa più spiata d'Italia. Barale poi conobbe Gianni Sperti, il ballerino ora opinionista di Uomini e donne: i due si sposarono nel 1998, dopo quattro anni il divorzio. Recentemente la showgirl ha dichiarato di essere single ma il gossip la associa ad Alessandro Carollo, noto osteopata dei vip.

