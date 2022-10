Massimiliano Gallo, chi è l'attore ballerino per una notte: la fidanzata e l'ex moglie

15 ottobre 2022 a

Massimiliano Gallo è pronto a sbarcare a Ballando con le Stelle 2022. L'attore napoletano, volto ormai conosciuto della fiction Rai per la sua presenza in molti prodotti di grande successo degli ultimi anni, da I Bastardi di Pizzofalcone a Imma Tataranni, sarà ballerino per una notte della terza puntata del talent show condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 15 ottobre in prima serata. Gallo si cimenterà in un ballo creato appositamente per lui così da conquistare un tesoretto, che poi verrà consegnato da Alberto Matano a una delle coppie in gara.

Ballando con le stelle, Massimiliano Gallo ballerino per una notte. Oggi prima eliminazione?

Gallo prossimamente sarà protagonista della fiction Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso che sarà in onda su Rai1 da giovedì 20 ottobre. Una serie nata dalla penna di Diego De Silva che lo vedrà protagonista, per quattro puntate.

Ma chi è Gallo? Nato a Napoli, 54 anni, figlio d'arte, debutta a teatro all'età di cinque anni. Nel 1988 fonda con il fratello Gianfranco la Compagnia Gallo che vanta numerosi successi teatrali. Poi neel 1997 viene scelto da Carlo Giuffré per interpretare Mario Bertolini, ruolo che fu di Peppino De Filippo, in Non ti pago di Eduardo De Filippo. La stagione successiva interpreta Nennillo in Natale in casa Cupiello, unica edizione senza Eduardo. Dopo tanto teatro debutta nel 2008 sul grande schermo a seguito di un provino per il film Fortapasc. Poi tanta fiction. Dal 2011 è fidanzato con l'attrice e modella brasiliana Shalana Santana. Prima della relazione con l'attrice e modella, Gallo era sposato con la sua storica fidanzata di sempre, di nome Anna, da cui è nata Giulia, oggi diciannovenne.

