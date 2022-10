Un giorno in pretura, stanotte 15 ottobre su Rai3: il caso di Chloe Ayling, la modella rapita e poi liberata

15 ottobre 2022 a

a

a

Torna l'appuntamento con Un giorno in pretura, terza puntata del nuovo ciclo, su Rai3. Stanotte - intorno a mezzanotte - la storica trasmissione della rete pubblica, una delle più longeve, tratterà il caso di Chloe Ayling, 20 anni, modella inglese di straordinaria bellezza, rapita e poi liberata. Una storia particolare, tutta da seguire. Alla conduzione del programma sempre Roberta Petrelluzzi. La puntata è intitolata Ad ogni costo (di Simona Tili).

Roberta Petrelluzzi, prima biologa poi la svolta con Un giorno in pretura

Ayling viene rapita l’11 luglio del 2017 a Milano dove si era recata per girare un servizio fotografico. Lo scopo del rapimento sarebbe stato secondo l’accusa la vendita della ragazza sul Dark Web, a scopo sessuale. Dopo una settimana è lo stesso rapitore, Michael Herba, che non solo la libera, ma la accompagna sino al consolato britannico di Milano.

Ballando con le stelle, Massimiliano Gallo ballerino per una notte. Oggi prima eliminazione?

Per l’accusa è un rapimento finito male, per la difesa invece è tutta una messa in scena orchestrata dall’imputato e dalla stessa modella per scalare gli onori della cronaca, diventare famosa e avere successo. Quale sarà la verità?

Riecco Sapiens su Rai3, Tozzi analizza il cambiamento climatico partendo da Ravenna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.