Salvatore Esposito, chi è la fidanzata conosciuta su Facebook: "L'ho vista la prima volta in aeroporto"

Salvatore Esposito ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 15 ottobre. L'attore è diventato noto principalmente nei panni di Genny Savastano nella serie televisiva Gomorra. Racconterà un po' della sua vita ma anche della sua carriera a Silvia Toffanin.

Ma chi è Esposito? Nato a Napoli, 36 anni, non c'è solo Gomorra nel suo curriculum. Ha recitato poi in tanti altrim film di successo da Puoi baciare lo sposo a Spaccapietre. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro Lo sciamano, di cui sta per uscire il sequel Eclissi di Sangue, dal 18 ottobre in libreria. Del suo primo libro aveva detto: "Non me lo sarei aspettato di scrivere un romanzo nella mia vita. Invece l'ho fatto. La vita mi ha sorpreso".

Esposito è fidanzato con Paola Rossi. Tutto è partito da un messaggio su Facebook che la ragazza ha mandato all’attore agli inizi della carriera di Gomorra, quando colui che dà il volto a Genny Savastano, stava assaporando i primi risultati della sua interpretazione. I due hanno così iniziato a scriversi fino a quando l’attore ha deciso di prendere un aereo per Madrid, poichè la ragazza studiava lì, e andare a trovarla. “Arrivo all’aeroporto di Madrid, si aprono le porte e lei mi corre incontro e mi bacia. Iniziamo a baciarci. Sembra la scena di un film. Il matrimonio? C’erano tante idee ma il fatto è che il Covid ci ha tolto tanto, anche tanta libertà, la normalità. Questo ha scombussolato i piani di tutti… diciamo che le idee ci sono però vediamo come si evolverà. Sarà sicuramente in chiesa e mi auguro di diventare un bravo papà”.

