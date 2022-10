Sapiens, stasera in tv 15 ottobre su Rai3: Tozzi analizza il cambiamento climatico partendo da Ravenna

15 ottobre 2022 a

Stasera in tv - sabato 15 ottobre 2022 - torna su Rai3, dalle ore 21,45, l'appuntamento con Sapiens - Un solo pianeta con un nuovo ciclo di puntate come sempre mirate ad approfondire le motivazioni e le conseguenze delle scelte dei sapiens cercando le risposte nel passato, analizzando il presente e provando ad ipotizzare gli scenari futuri. Alla conduzione sempre Mario Tozzi.

L’impatto del cambiamento climatico, ormai al centro del dibattito mondiale, sta assumendo proporzioni sempre più grandi ma, nonostante ciò, ancora non viene recepito che la responsabilità è interamente da attribuire alle nostre attività produttive. C’è chi lo nega, senza alcun dato scientifico a supporto. Così si parte da un’indagine sul cambiamento climatico per analizzare e confutare, con metodo scientifico, una per una le ipotesi negazioniste sulle cause del riscaldamento globale. Dal Mausoleo di Teodorico, monumento unico che sta sprofondando con tutto il territorio del Ravennate, Tozzi indica qual è la strada da percorrere per lasciare ai nostri figli un pianeta vivibile.

