Linea Blu, oggi 15 ottobre su Rai1 Donatella Bianchi alla scoperta della Calabria ionica, Fabio Gallo a Rimini

Una nuova puntata di Linea Blu va in onda su Rai1 oggi, sabato 15 ottobre. Alla conduzione Donatella Bianchi, che è affiancata da Fabio Gallo. Il programma è trasmesso dalle ore 14, subito dopo il telegiornale. Il viaggio odierno della conduttrice inizia a Capo Rizzuto, in Calabria.

Il focus di oggi è lungo le coste della Calabria ionica. Bianchi raggiunge l’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto che è stata istituita nel 1991. Con i suoi 42 km di costa e oltre 14 mila ettari di terreno la riserva rappresenta un luogo strategico dal punto di vista archeologico ed ambientale. Conserva una cospicua varietà di flora e fauna marine. E’ infatti possibile ammirare praterie di posidonia, cernie, saraghi, barracuda, stelle rosse, la foca monaca, polpi e tartarughe marine. La conduttrice punta in particolare l’attenzione sulla posidonia oceanica, che rappresenta l’ecosistema fondamentale per i nostri mari. Capo Rizzuto ha inoltre ottenuto la Bandiera Blu 2022 non solo per il mare pulito. Ma anche per gli alti standard qualitativi per quanto concerne la gestione delle aree verdi, della pesca sostenibile, dei rifiuti. Spazio anche alla geologia del territorio calabrese. La maggioranza delle rocce della Calabria sono di tipo cristallino mentre le restanti sono di natura calcarea. Lungo il litorale ionico invece si trovano rocce di tipo magmatico, come quarziferi e graniti. Non solo un territorio ricco di bellezze naturalistiche ma anche un luogo ricco di storia di leggende. E’ infatti definita la Culla della Magna Grecia, in quanto ha vissuto una significativa fase di colonizzazione da parte dei Greci, cominciata nel VIII secolo a.C. Omero nel poema epico L’Odissea, racconta che Ulisse percorse la via dei due mari utilizzando l’istmo di Calabria, definito come il più stretto di tutto il territorio italiano.

Fabio Gallo invece questa settimana si trova a Rimini, in Emilia- Romagna. Da qui racconta ai telespettatori come avviene la pesca alla tratta. Si tratta di una metodologia antica di pesca che oggi non è più utilizzata. Spazio anche ad altri costumi e tradizioni che sono legati alla marineria riminese.

