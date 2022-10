Linea Verde, doppio appuntamento del sabato tra Veneto e Israele: oggi 15 ottobre su Rai1

15 ottobre 2022 a

a

a

Oggi, 15 ottobre 2022, consueto doppio appuntamento del sabato su Rai1 con due spin off di Linea Verde, la storica trasmissione della rete pubblica che punta l'attenzione sulle meraviglie dell'Italia (ma non solo) tenendo d'occhio la sostenibilità urbana, il rispetto dell'ambiente, il benessere e la salute di tutti, l'innovazione e il green.

Federico Quaranta, ecco chi è il conduttore di Linea Verde Radici: carriera, amore e l'incredibile record

Linea Verde Explora (dalle ore 12) è dedicata alla laguna di Caorle, tra la foce del Piave e il Tagliamento. Federico Quaranta e Daria Luppino percorrono il territorio del Basso Piave, in Veneto, sui luoghi raccontati da Ernest Hemingway nei libri che rievocano i suoi anni italiani. Lo scrittore americano, intorno agli anni Cinquanta, frequentò a lungo la laguna di Caorle, eletta a luogo ideale per praticare le sue grandi passioni: la caccia, la pesca e la letteratura. Dopo una navigazione in laguna, tra "casoni" di canne intrecciate e in compagnia di un pescatore caorlotto, Federico raggiunge Fossalta di Piave, dove Hemingway venne ferito durante la Prima Guerra Mondiale. A lui è oggi dedicato un itinerario turistico culturale, che si snoda per undici chilometri lungo le sponde del fiume. Il conduttore va poi a conoscere i luoghi della bonifica e le idrovore storiche, visitando l'impianto di Termini, con le gigantesche turbine costruite nel 1920 e ancora oggi in funzione. Daria sceglie invece il cavallo per una escursione nel territorio della laguna, lungo le ippovie che seguono i sentieri naturalistici sorti sui terreni bonificati. A San Donà di Piave, la conduttrice va infine a scoprire il Parco della Scultura in Architettura, un luogo poco conosciuto dell'arte contemporanea, che contiene opere di alcuni dei più grandi artisti e architetti del Novecento.

Daniela Ferolla, volto di Linea Verde dal 2014: più di vent'anni fa il trionfo a Miss Italia

Linea Verde Life (dalle 12,30) farà invece un salto all'estero per una puntata speciale. Daniela Ferolla e Marcello Masi saranno in visita alla "nazione delle start up": Israele. Un viaggio insolito che conduce alla scoperta di un territorio unico al mondo, crocevia di culture. Spazio anche alla scoperta dei sapori di questa terra tra cucine e street food, spezie e colori e poi, la ricetta con Federica De Denaro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.