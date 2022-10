Robbie Coltrane, come è morto l'attore che ha interpretato Hagrid nella saga di Harry Potter

15 ottobre 2022 a

L’attore scozzese Robbie Coltrane, diventato popolare per aver interpretato Hagrid nei film della saga di Harry Potter, è morto all’età di 72 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo agente Belinda Wright, precisando che l’attore è deceduto nell’ospedale di Larbert, vicino a Falkirk, in Scozia. Wright ha descritto Coltrane come un "talento unico", aggiungendo che il suo ruolo di Hagrid "ha portato gioia a bambini e adulti in tutto il mondo". Due anni fa a Coltrane era stata diagnosticata una grave osteoartrosi, che l’aveva costretto alla sedia a rotelle.

L’attore è stato il protagonista della serie televisiva Cracker (1993-1996), con cui conquistò tre premi British Academy Television Award per il miglior attore, ed ha avuto ruoli in due film della serie di James Bond, GoldenEye (1995) e Il mondo non basta (1999). È diventato attore di successo con il ruolo del mezzogigante Rubeus Hagrid in Harry Potter e la pietra filosofale (2001), ripreso poi in Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Harry Potter e il calice di fuoco (2005), Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007) e Harry Potter e il principe mezzosangue (2009), Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 (2010) e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 (2011) (anche se nei campi lunghi non appare lui, ma la sua controfigura, l’ex rugbista inglese Martin Bayfield, 208 cm d’altezza). Per questo ruolo ha ricevuto candidature Bafta e ai Saturn Award. È stato anche il sergente Peter Godley nel film La vera storia di Jack lo squartatore - From Hell (2001) dei fratelli Allen e Albert Hughes.

Nato come Anthony Robert McMillan a Rutherglen il 30 marzo 1950, iniziò a recitare a 20 anni, prendendo il nome d’arte di Robbie Coltrane (in tributo al sassofonista jazz John Coltrane) e lavorando in teatro e nelle stand-up comedy. Le sue capacità di comico gli procurarono ruoli in varie serie tv. Agli inizi degli anni ’80 approdò al cinema. Coltrane era stato nominato cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico (Obe) dalla regina Elisabetta nella lista d’onore di Capodanno 2006. La scomparsa dell’attore ha probocato grande commozione tra il cast dei film di Harry Potter e i fan della saga creata da J.K. Rowling. La star di Harry Potter Daniel Radcliffe ha reso omaggio a Coltrane in una dichiarazione, affermando "Robbie era una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato e ci faceva ridere costantemente da bambini su quel set. Ho ricordi particolarmente belli di lui che teneva alto il morale durante le riprese di ’Il prigioniero di Azkaban’, quando ci nascondevamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore nella capanna di Hagrid e lui raccontava storie e scherzava per tenere alto il morale. Mi sento incredibilmente fortunato di aver avuto modo di incontrarlo e lavorare con lui e molto triste che sia morto. Era un attore incredibile e un uomo adorabile".

