Donatella Rettore, la malattie e l'aborto. Chi è il marito Claudio Rego

15 ottobre 2022 a

a

a

Il racconto di vita, tra gioie e momenti difficili, di Donatella Rettore sarà al centro della puntata di oggi, sabato 15 ottobre, di Verissimo, il salotto televisivo di Canale5 con Silvia Toffanin alla conduzione.

Donatella Rettore, dagli esordi con Lucio Dalla a Sanremo con Ditonellapiaga. Nel 2020 una malattia

La cantante di Spendido splendente, una vita all'avanguardia, oggi è diventata salutista per convinzione e necessità. E' stata la malattia a cambiare le abitudini di Rettore come lei stessa ha confessato in una recente intervista al Corriere della Sera: "Sono stata colpita da neoplasia maligna e ho subito due interventi. Poi sono talassemica, dovrei fare trasfusioni di sangue ogni sei mesi, ma adesso non è facile. Sono vegetariana. Mi piace mangiare i cibi come li offre la natura. Cucino al massimo verdure al vapore. Amo le carote fresche e gli asparagi. La malattia ti cambia la vita e il modo di percepire le cose".

Video su questo argomento Rettore, frasi shock a Belve: "Voglio utilizzare questi termini". Ecco cosa ha detto | Video #Rettore #Belve

Nel 1992 addirittura rischiò la vita. "Avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata". La cantante ha scoperto la malattia a 29 anni e da allora per la 66enne cantante veneta è iniziato un lungo calvario unito all’ansia che col tempo la situazione precipitasse. Sempre lo scorso anno, con un post su Instragram, confessò ai fans di aver scoperto un tumore. Rettore è stata operata di recente allo IOV, l’istituto Oncologico Veneto, e poco dopo ha subito un altro intervento. La malattia le ha cambiato la vita: “Ho capito che l’importante è amare: la terra, le persone, gli animali, perdonare chi lo merita e anche chi non lo merita, non avere rancori".

Ditonellapiaga, dopo Sanremo con Donatella Rettore arriva il tour

Rettore, tra i suoi successi anche Kobra ha sposato Claudio Rego nel 2005 ma il loro amore dura da oltre quarant'anni. Solo nel 2005 decisero di compiere il grande passo del matrimonio. A raccontarlo è stata proprio la cantante su Rai1. “Sono monogama dagli anni Novanta in poi” ha detto la Rettore. Oltre alle malattie anche un aborto. “Oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Non sapendo di essere incinta incolpavo lo stress per i mesi saltati. Claudio mi ha aiutato molto” ha detto la cantante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.