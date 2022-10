Propaganda live, stasera in tv 14 ottobre su La7: Antonio Scurati e Seun Kuti tra gli ospiti di Diego Bianchi

14 ottobre 2022 a

Stasera in tv - venerdì 14 ottobre 2022 - su La7 ennesima puntata di Propaganda Live (dalle ore 21,15), il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, che avrà al centro della serata la formazione del nuovo governo e l’avvio della legislatura, con l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Zoro proporrà il suo consueto reportage, dedicato questa sera all’insediamento dei nuovi parlamentari e alle nomine dei presidenti delle Camere.

Tra gli ospiti di oggi, lo scrittore Antonio Scurati, con il quale si parlerà del suo ultimo libro della Trilogia M, da rileggere anche in chiave di attualità politica. In collegamento in diretta Francesca Mannocchi, tornata in Ucraina, che ci proporrà immagini, servizi e gli ultimi aggiornamenti sul conflitto con la Russia. Ospite musicale sarà Seun Kuti, icona del movimento afrobeat. Non mancheranno poi i monologhi di Andrea Pennacchi e la divertente analisi social dei momenti cult di questa settimana.

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata e della band formata da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli. Tra gli ospiti ricorrenti, troviamo anche il corrispondente in Italia del Die Welt Constanze Reuscher e Memo Remigi.

