Tale e quale show, stasera in tv 14 ottobre su Rai1: le imitazioni e la classifica

Stasera in tv - 14 ottobre 2022 - appuntamento su Rai1 con la terza puntata di Tale e quale show (dalle ore 21,30), il programma condotto da Carlo Conti, arrivato alla dodicesima edizione, in cui i concorrenti devono affrontare le imitazioni più complesse di alcuni dei più grandi cantanti della scena nazionale e mondiale.

Una nuova sfida per le celebrities che saliranno sul palco di fronte alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Si parte con Rosalinda Cannavò, che veste i panni della superstar internazionale Dua Lipa. Grandi nomi della musica italiana per Claudio Lauretta, Andrea Dianetti e Antonino Spadaccino, che interpretano rispettivamente Zucchero, Claudio Baglioni e Fausto Leali. Per quanto riguarda Valeria Marini, invece, si cala nella parte di Patty Pravo, mentre Elena Ballerini è pronta per imitare Céline Dion. Si passa poi ad Alessandra Mussolini, alle prese con Lady Gaga; per Samira Lui è il momento di interpretare Gaia, mentre Gilles Rocca e Valentina Persia si confrontano rispettivamente con i rapper Dargen D’Amico e Clementino. Per il duo composto da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli una sfida particolare: imitare Stanlio e Ollio.

Nel corso della puntata i concorrenti dovranno dare il meglio di sé per cercare di convincere i giudici e di cambiare le carte in tavola per quanto riguarda la classifica. Al momento, quest’ultima è guidata saldamente da Antonino Spadaccino, che si è aggiudicato la vittoria di entrambe le puntate precedenti. Il cantante si trova quindi in vetta con 66 punti, seguito da Andrea Dianetti con 58. Troviamo poi Claudio Lauretta (52), Elena Ballerini (51), Gilles Rocca (50), Alessandra Mussolini (48), Samira Lui (45), Rosalinda Cannavò (42), Valentina Persia (39), Valeria Marini (33) e infine Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli (20). Nulla, però, è ancora deciso: ogni esibizione può ribaltare completamente la classifica provvisoria.

