Melissa Newman, chi è la figlia di Paul mito del cinema: carriera e vita privata

Un'intervista esclusiva di Serena Bortone a Melissa Newman andrà in onda nella puntata di Oggi è un altro giorno, in onda venerdì 14 ottobre dalle 14.05 su Rai1. Melissa è la figlia di Paul Newman e di Joanne Woodward, protagonisti di The Last Movie Stars, il documentario diretto da Ethan Hawke e presentato alla Festa del Cinema di Roma.

La carriera di Melissa come attrice è iniziata nel 1971: è apparsa nel film di suo padre A volte una grande nozione. Il film ha anche interpretato Henry Fonda, Michael Sarrazin e Lee Remick sulla base dell'omonimo romanzo di Ken Kesey. Nel film è stato coinvolto anche Richard Jaeckel, che ha vinto una nomination all'Oscar per la sua interpretazione. Melissa, che aveva nove anni durante le riprese, ha interpretato il ruolo non accreditato di Lissy Stamper. Successivamente ha fatto parte del cast della serie drammatica Hawkins e nel revival The new Perry Mason. Il suo ultimo film risale al 1990, La signora Bridge, e interpreta la versione giovane del personaggio della madre. Poi la svolta artistica: scultrice, ceramista, cantante di cabaret.

Melissa è nata a Los Angeles e ha appena compiuto 61 anni. Lei è la seconda delle tre figlie di Paul Newman e la sua seconda moglie, Joanne Woodward. È nata lo stesso giorno in cui è uscito negli Stati Uniti il ​​film dei suoi genitori Paris Blues. Ha due sorelle; sua sorella maggiore Elinor 'Nell' Teresa, nata nel 1959. Sua sorella minore, Claire Clea Olivia, è nata nel 1965. Melissa ha anche due sorellastre maggiori, di nome Susan nata nel 1953 e Stephanie Kendall nata nel 1954, grazie al precedente matrimonio di suo padre a Jackie Witte. Melissa è sposata con Raphael Raphe Elkind, un insegnante di scuola media. Sono genitori di due figli, Peter e Henry Elkind e risiedono a Westport, nel Connecticut.

