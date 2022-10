Christina Moser, come è morta la cantante: con i Krisma l'avanguardia dell'elettropop in Italia

14 ottobre 2022 a

a

a

Addio a Christina Moser. La cantante e compositrice, aveva 70 anni e da tempo combatteva contro una grave malattia. Con i Krisma, fondati con suo marito Maurizio Arcieri, tra gli anni 70 e 80, è stata una pioniera dell'elettropop e del punk elettronico in Italia e non solo, ottenendo anche notorietà e grande stima a livello internazionale. Moser è morta a Lugano, dove si era trasferita dopo la morte di Arcieri, avvenuta nel 2015.

Tour della Pfm per festeggiare i 50 anni. Ecco tutte le date

Negli anni 70 e 80 Moser e Arcieri avevano uno sguardo più indirizzato alle più moderne correnti internazionali. Un progetto nato a metà anni 70 per volontà di Arcieri, già membro dei New Dad. Con il nome iniziale Chrisma (formato dall'unione dei loro nomi), inizialmente guardarono alla disco music per poi spostarsi rapidamente su lidi sperimentali ed elettronici. Nel 1980, ribattezzatisi Krisma, pubblicano Cathode Mama, che rappresenta il momento della svolta elettropop, con tanto di affermazione commerciale. Ma l'importanza dei Krisma non è quantificabile in termini di vendite e popolarità. Provocatori per attitudine e forma mentis, univano alla ricerca sonora una sessualità esplicita e senza filtri che Christina incarnava in maniera naturale. A metà anni 80 hanno partecipato spesso alla trasmissione di Red Ronnie, Be Bop A Lula, su Italia1, di cui fecero anche la sigla di chiusura di un'edizione. Ma con la televisione hanno anche sperimentato in proprio, fondando nel decennio seguente la Krisma Tv, mentre nel 2009 hanno fatto parte del cast di Chiambretti Night.

Musica, Ligabue torna negli stadi: caccia ai biglietti per i concerti imperdibili, le date

Negli anni hanno ricevuto tanti attestati di stima collaborando con Franco Battiato e i Subsonica (il duetto in Nuova ossessione ha avuto un gran successo). Nel 2015 la morte di Arcieri con Moser che si è ritirata a vita privata combattendo con i suoi problemi di salute.

Arezzo, arriva Claudio Baglioni. Concerto al Teatro Petrarca nel 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.