Salta il vertice del Centrodestra, Giorgetti: "C'è ancora tempo". Domani la prima votazione per i presidenti di Camera e Senato

"Sto andando dalla mia fidanzata". Così il leader della Lega Matteo Salvini, uscendo dalla Camera, ha risposto alla domanda se avrebbe concluso la serata a Villa Grande, residenza di Silvio Berlusconi, per un vertice. Nel pomeriggio invece Giorgia Meloni, accompagnata da Ignazio La Russa, era stata nella casa romana del leader di Forza Italia, per un incontro durato circa un'ora mezza.

L'obiettivo di stringere definitivamente su due nomi per le presidenze al Parlamento - Riccardo Molinari (Lega) alla Camera dei deputati e Ignazio La Russa (Fratelli d'Italia) al Senato - ha avuto un rallentamento. "Vertice dei leader di centrodestra saltato? C’è ancora stasera, c’è ancora tempo ma non troppo" la risposta del vicesegretario leghista Giancarlo Giorgetti, che ha lasciato gli uffici del Gruppo alla Camera dopo un incontro con il leader Salvini. Al termine del consiglio federale di oggi pomeriggio Salvini si è detto pronto a raccogliere, a nome del partito, l’offerta per Sicurezza, Economia, Infrastrutture e Affari regionali. Il Viminale e il Mef tornano dunque tra quelli appetibili per la Lega. Ma non si tratta di una richiesta perentoria e valida per entrambi. Così viene letta la successiva nota del partito che chiarisce che non ci sono preclusioni o veti.

Ma ormai mancano poche ore. Domani in Parlamento andrà in scena la prima seduta che avvierà le votazioni per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Il primo appuntamento sarà a Montecitorio alle 10, e a palazzo Madama mezz’ora dopo. Contemporaneamente continuerà in sala Mappamondo e Nassirya la processione degli eletti per adempiere agli adempimenti burocratici di inizio legislatura. Ad occupare i banchi dei due emicicli - per effetto del taglio del numero dei parlamentari - ci saranno 400 deputati e 200 senatori. Mentre a dirigere i lavori della prima seduta saranno Ettore Rosato, alla Camera, e Liliana Segre in Senato.

