Giampiero Mughini, la malattia e l'amore per il suo cane Bibì: a Ballando con le stelle subito scintille con Mariotto

Giampiero Mughini è uno dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show di Rai1 in onda ogni sabato sera e condotto da Milly Carlucci. Il giornalista, noto anche come opinionista, balla in coppia con Veera Kinnunen. Nella prima puntata la loro esibizione è stata subito seguita da un po' di scintille al momento del confronto con i giudici. Quando Guillermo Mariotto ha dato come voto zero al foxtrot della coppia, non proprio apprezzatissimo anche dagli altri giurati, Mughini ha dato campo libero al suo carattere focoso: "Io non dirò più mezza parola, perché se qualcuno vuole offenderti lo prendo a calci in culo". Una rivalità che promette altre polemiche.

Ma chi è Mughini? Originario di Catania, 81 anni, ha fondato e diretto la rivista Giovane Critica negli anni Sessanta. Dopo la maturità classica si trasferisce a Roma e si laurea in Lingue e letterature moderne. Particolarmente attivo nelle manifestazioni studentesche, si trasferisce definitivamente a Roma ed è tra i fondatori del periodico Il manifesto (che lascia poco dopo) e inizia a collaborare per il quotidiano Paese Sera. Dirige poi il giornale ufficiale del movimento Lotta Continua, ma nel corso degli anni Ottanta si distacca dagli ambienti di estrema sinistra nei quali aveva da sempre militato. Per l'occasione scrive il pamphlet "Compagni addio". Inizia quindi la collaborazione con L'Europeo, poi Panorama e Il Foglio. Ma è in televisione che inizia a farsi conoscere, ospite ricorrente prima di Ieri, Goggi e domani e poi del Maurizio Costanzo Show. Diventa soprattutto un volto noto nelle trasmissioni sportive con interventi brillanti, polemici e coloriti, manifestando il suo amore per la Juventus.

Mughini, che ha avuto anche una florida carriera da scrittore di libri, è sposato dal 1980 con la costumista Michela Pandolfi. La coppia non ha figli e vive a Roma. Mughini è innamoratissimo del suo cane Bibì "con lui farei volentieri un passo a due" ha dichiarato proprio nella prima puntata di Ballando con le stelle. Recentemente ha raccontato di essere sottoposto, alcuni anni fa, a un intervento a causa di un tumore.

