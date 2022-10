Una giornata particolare, stasera in tv 12 ottobre su La7: Aldo Cazzullo racconta il Napoleone italiano

12 ottobre 2022 a

Stasera in tv - mercoledì 12 ottobre 2022 -su La7 va in onda Una giornata particolare (dalle ore 21,20). Il programma di Aldo Cazzullo avrà il racconto di Napoleone Bonaparte al centro della penultima puntata della serie di personaggi proposti in questa trasmissione che ha esordio quest'anno in tv.

Sono le 19 del 26 febbraio del 1815 quando l'Imperatore più famoso dei francesi, Napoleone, sale su una scialuppa e lascia per sempre l'Isola d'Elba, una terra che l’ha amato come nessun’altra prima e una comunità che grazie a lui ha vissuto una stagione indimenticabile. Il racconto è quello del Napoleone italiano, familista, fedifrago, melodrammatico. Verrà raccontata la passione per l'Italia di Napoleone (la Corsica passò alla Francia solo un anno dopo la sua nascita, i suoi genitori erano di Sarzana, in Liguria e in casa sua si parlava italiano).

Il racconto partirà da Parigi, dal museo che incarna l'animo di Napoleone, il Louvre, per poi spostarsi in Italia, attraversando i luoghi protagonisti della storia: le sue residenze all'Isola d'Elba, il Molo dove sbarcò sull'isola, Marengo, il luogo della sua battaglia più famosa, la Pinacoteca di Brera voluta da lui, il Duomo di Milano, dove si incoronò Re d'Italia, una panoramica dei luoghi che l'hanno reso il più famoso imperatore che parlava francese con accento italiano.

