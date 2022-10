Chi l'ha visto, stasera in tv 12 ottobre su Rai3 il caso di Agata Scuto

12 ottobre 2022 a

Stasera in tv - 12 ottobre 2022 - consueto appuntamento del mercoledì su Rai3 con Chi l'ha visto? (dalle ore 21,20). Nella puntata di oggi della storica trasmissione condotta da Federica Sciarelli ci saranno gli approfondimenti di alcuni dei casi più seguiti recentemente dalla redazione, ma come sempre spazio anche agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.

Diciotto anni dal giorno della scomparsa di Denise Pipitone. Le commoventi parole del padre

“Rosario, dimmi dove hai nascosto il corpo di mia figlia”: è questo l’appello che Mariella, la mamma di Agata Scuto, rivolge all’ex convivente Rosario, a processo per omicidio e occultamento di cadavere. Questa è la storia al centro della puntata odierna. Spazio anche alle testimonianze inedite sulla storia di Marzia, la giovane partita da Milano e scomparsa a Pontecagnano.

