Angela Lansbury, come è morta la Jessica Fletcher de La signora in giallo. L'attrice americana aveva 96 anni

Angela Lansbury, l’attrice di origine inglese, nota in Italia come protagonista della serie tv La signora in giallo, è morta nella sua casa di Los Angeles. Aveva 96 anni. Il suo decesso è stato confermato dal suo legale, Bob Myman, che non ha specificato la causa specifica. La Lansbury era nota, tra l’altro, anche per il suo ruolo in The Manchurian Candidate e per le sue apparizioni in diversi musical di Broadway.

Successivamente anche la famiglia ha annunciato l'addio all'attrice con un comunicato ai media americani: "I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi di annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno a casa a Los Angeles all’01:30 di oggi, martedì 11 ottobre 2022, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno". L’attrice era nata a Londra nel 1925, ed ha vinto un Oscar alla carriera nel 2014. Da attrice ha preso parte a decine di film e telefilm e in Italia e non solo è diventata famosa per il ruolo di Jessica Fletcher.

