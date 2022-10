Grande Fratello Vip, stasera in tv 10 ottobre su Canale5: un'eliminazione, nuovi ingressi e altri abbandoni. Torna Bellavia?

10 ottobre 2022 a

Stasera in tv - 10 ottobre 2022 - classico consueto appuntamento del lunedì su Canale5 con il Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini e con Orietta Berti e Sonia Bruganelli come opinioniste, vivrà una eliminazione da nomination dopo la turbolenta puntata di giovedì scorso. A rischio ci sono Gegia, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Pamela Prati e Wilma Goich. Stasera dunque uno degli otto inquilini dovrà lasciare la casa, dopo che nell’ultimo serale non c’era stata nessuna eliminazione.

Ma la settima edizione del Gf Vip è stata finora caratterizzata dalle uscite impreviste dalla porta rossa: prima Marco Bellavia, poi la conseguente squalifica di Ginevra Lamborghini, infine la decisione di andare via di Sara Manfuso. Nelle ultime ore, poi, si sta facendo strada l’ipotesi che anche Luca Salatino lasci ed esca dalla porta rossa dopo la discussione di ieri sera con Cristina Quaranta.

Indiscrezioni raccontano poi di probabili nuovi ingressi per compensare le uscite non previste. Tra i nomi circolati in questi giorni, Patrizia de Blanck, Helena Prestes e Umberto Smaila. E dopo la lettera inviata da Bellavia agli ex compagni di viaggio, è arrivato il momento di incontrarsi nuovamente e chiarirsi dopo le accuse di bullismo? Sarà il padrone di casa Signorini a svelare tutto.

