Quarta Repubblica, stasera in tv 10 ottobre su Rete4: Tajani, Scaroni e Ksawey Lucà tra gli ospiti

Stasera in tv - 10 ottobre 2022 - consueto appuntamento del lunedì su Rete4 con Quarta Repubblica, il talk legato ai più stringenti temi di attualità ed è come sempre condotto da Nicola Porro (ore 21,30). La puntata di oggi è visibile anche in streaming sul sito Mediaset play.

Ampia la pagina dedicata alla politica interna. La prossima settimana inizia l’iter parlamentare che dovrebbe portare alla nascita del nuovo governo che sarà a maggioranza centrodestra. La Premier, con ogni probabilità, sarà Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia. Il partito, infatti, è quello che ha ottenuto più voti nella coalizione. Incerta, invece, è la composizione della squadra dei Ministri. Porro ne parla in studio con uno dei principali azionari di maggioranza: Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

Durante la puntata un focus è proposto sul caro bollette. Il fenomeno continua a creare molti problemi alle famiglie e imprese del nostro paese. Il conduttore discute del fenomeno con Paolo Scaroni, ex amministratore delegato di Enel ed Eni (attuale presidente del Milan). Nello spazio è prevista la partecipazione di Antonio Rizzo, consulente ed esperto del settore energetico. Nella diretta, poi, è mostrato un reportage sui condomini a cui hanno staccato il gas per le difficoltà dei residenti a pagare le bollette. Il conduttore raccoglie anche le testimonianze degli olivicoltori, alle prese con i rincari dei costi di produzione dell’olio. Numerosi gli ospiti. Tra loro Lorenzo Fontana e Vittoria Baldino, esponent di Lega e Movimento 5 Stelle. Presente il professore universitario di fisica Franco Battaglia, oltre all’ex parlamentare Paolo Cento e a suor Anna Monia Alfieri. In studio il sociologo Renato Mannheimer e l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci. Porro, inoltre, ha un faccia a faccia con Luigi Ksawey Lucà, amministratore delegato di Toyota Motor Italia. Nella lista di ospiti figura l’imprenditore Francesco Borgomeo. Confermati gli ospiti fissi Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi. Quest’ultimo, come di consueto, cura i momenti dedicati alla satira. Infine, Porro accoglie Paolo Del Debbio, Daniele Capezzone e Hoara Borselli. Con loro Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Marco Pucciarelli ed Eric Jozsef.

