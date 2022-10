Tu si que vales, danze bollenti: Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez e Maria De Filippi, i social esplodono

10 ottobre 2022 a

Puntata bollente quella di Tu si que vales andata in onda sabato - 8 ottobre 2022 - su Canale5. Giudici e conduttori si sono scatenati quando sul palco le due band musicali, Fade più Sara & Sogno Mediterraneo, hanno mandato in visibilio lo studio suonando alcuni pezzi storici della musica italiana.

La prima ad alzarsi è stata Sabrina Ferilli, seguita da Gerry Scotti: i due hanno ballato avvinghiati. Poi sul palco sono arrivate Giulia Stabile e Belen Rodriguez, l’argentina si è diretta verso l’attrice romana e ha ballato con lei in modo sensuale, alzando la temperatura in studio. Intanto anche Maria De Filippi ha iniziato a muoversi prima coinvolgendo Giovannino e poi avvicinandosi a Ferilli portandole via la pashmina. Un gesto che ha scatenato il mondo dei social, Twitter in particolare, in cui molti utenti continuano a rilanciare di un possibile interesse tra la due donne.

questo momento surreale x sempre famoso anche lui!!!#TuSiQueVales pic.twitter.com/nOqlEeMDKM — gio (@alcieloappesa) October 8, 2022

Altri hanno preferito invece scherzare sul duello a distanza, all'insegna del ballo, tra i due competitore del sabato sera della tv: Tu si que vales contro Ballando con le stelle. Una concorrenza scherzosa ma sino a un certo punto...

io amo quando maria fa i dispetti a sabrina, loro sono x davvero la mia vita!!!#TuSiQueVales pic.twitter.com/x0dCojQOLt — gio (@alcieloappesa) October 8, 2022

