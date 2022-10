Mina Settembre, stasera in tv 9 ottobre su Rai1: trama e anticipazioni dei due episodi di oggi

09 ottobre 2022 a

Stasera in tv - 9 ottobre 2022 - domenica su Rai1 all'insegna della fiction con la seconda puntata stagionale di Mina Settembre (dalle ore 21,25). Riavvicinamento tra Irene e l'assistente sociale. Quest'ultima sembra però ancora indecisa se scegliere Claudio o Domenico. Ma nuovi casi le si presentano: quello grottesco delle signorine Esposito e quello di tre operaie, licenziate e adesso impegnate in un lavoro in nero. Si seguito le anticipazioni dei due episodi della serie tv con Serena Rossi protagonista.

Claudio fa conoscere a Mina le signorine Esposito (titolo anche del primo episodio della sera), cinque sorelle anziane che devono affrontare adesso un problema piuttosto singolare. Per l'uomo queste donne hanno uno speciale valore e, anni prima, sono state per lui importanti come delle zie. Claudio, inoltre, ha appena rimesso a nuovo la barca appartenuta al padre. Queste premure addolciscono Mina che potrebbe nutrire ancora forti sentimenti per il suo ex. L'assistente sociale accetta la proposta di Titti di consolare Irene, appena mollata dal marito. Riusciranno le due amiche a riappacificarsi?

Il titolo del secondo episodio della serata è Wonderwomen. Lo spunto parte dalla vicenda di tre operaie di fabbrica: licenziate da poco, hanno cominciato a lavorare in nero, mettendosi in proprio. Pedinate da Irene, Titti e Mina, le tre donne sono intercettate dalla polizia mentre stanno entrando in una fabbrica dismessa. L'assistente sociale ne parla quindi con l'avvocato Luigi Abbamondi, innamorato di lei. Mentre cerca di districare questa vicenda, Mina inizia a pensare che Domenico abbia una relazione con un'altra donna. La reazione della protagonista fa pensare che sia ancora emotivamente coinvolta nei confronti dell'uomo.

