Wanna Marchi, chi è l'ex marito e padre della figlia Stefania Nobile: dalle creme dimagranti ai numeri benedetti, la truffa e il Maestro di vita Do Nascimento

09 ottobre 2022 a

a

a

Wanna Marchi torna in tv insieme alla figlia Stefania Nobile, entrambe ospiti di Massimo Giletti che le intervisterà nel corso di Non è l'arena (La7, ore 21.15). Mamma e figlia sono recentemente tornate alla ribalta anche grazie alla docu-serie italiana di Netflix, prodotta da Fremantle Italia, che ha debuttato il 21 settembre. Di Alessandro Garramone, è scritta dallo stesso Alessandro Garramone con Davide Bandiera: i quattro episodi sono stati realizzati attraverso 22 testimonianze, circa 60 ore di interviste e immagini tratte da oltre 100 ore di materiali d’archivio per ricostruire gli eventi in modo fattuale e accurato e raccontare un caso che ha fatto scalpore attraverso le testimonianze di tutti, dalle dirette interessate alle vittime, passando per figure più significative del nascente mondo delle tv private e delle televendite dell’epoca.

Non è l'arena, Wanna Marchi e Stefania Nobile ospiti di Massimo Giletti

Lo stile aggressivo con cui Wanna Marchi si rivolge agli spettatori è il marchio di fabbrica degli show in cui propone creme dimagranti miracolose. Per tutti gli anni ‘80 la sua immagine e i suoi prodotti impazzano, rendendola ricchissima e famosa, insieme al suo unico e vero braccio destro, la figlia Stefania. Le due passano dal successo alla clamorosa caduta di inizio anni ‘90, quando l’impero Wanna Marchi si sgretola e le scaraventa sul lastrico. Un disastro che scatena nelle due la voglia di riscatto. Dopo avere venduto l’illusione della forma fisica perfetta, passeranno a commercializzare l’unica cosa che nessuno aveva mai pensato di vendere: la fortuna. Creme dimagranti e antirughe lasciano così il posto ad amuleti e numeri benedetti venduti insieme al Maestro di vita Do Nascimento. Questa strepitosa macchina da soldi si sarebbe poi rivelata essere altro: una truffa clamorosa, realizzata grazie a una complice insospettabile, la televisione.

Alessandro Borghi diventa Rocco Siffredi nella serie Supersex su Netflix

La regina delle televendite nel 1961, a soli 18 anni, si sposa con Raimondo Nobile, dal quale avrà due figli: Maurizio (1961) e Stefania (1964). Il matrimonio con Raimondo, definito da Wanna come uomo violento e traditore, naufragherà alla fine degli anni Sessanta. La figlia Stefania invece è stata fidanzata con l'imrenditore Davide Ivan Lacerenza. Entrambe ora abiterebbe in Albania. Nelle prossime settimane mamma e figlia dovrebbero mandare in stampa un libro che racconta la loro vita dopo il docu-film.

La nuova docu-serie di Netflix: dall'impero economico alle truffe. La storia di Wanna Marchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.