Non è l'arena, stasera in tv 9 ottobre su La7: Wanna Marchi e Stefania Nobile ospiti di Massimo Giletti

Stasera in tv - 9 ottobre 2022 - consueto appuntamento della domenica su La7 con Non è l'arena, il talk in onda dalle ore 21,15 e condotto da Massimo Giletti. Spazio all'attualità politica ma anche ai temi economici legati alla guerra. Spazio poi a ospiti, inchieste e approfondimenti per scandagliare i trend topic dettati dall’agenda italiana e internazionale.

Non è l’Arena oggi mette in primo piano le trattative che porteranno alla nascita del nuovo esecutivo. Sul tavolo le principali domande che incuriosiscono gli italiani in questi giorni d’attesa. Sarà un governo a guida Meloni? Quale sarà il ruolo di Salvini? E quanti e quali tecnici entreranno nella squadra ministeriale che avrà il compito di rassicurare l’Europa e i mercati circa l’affidabilità italiana? Giletti ne parlerà con i giornalisti Paolo Mieli, Alessandro Sallusti e Gad Lerner, per poi virare sul caro-bollette e sulla guerra in Ucraina.

A seguire, puntuale come sempre, l’immancabile scoop settimanale di Massimo Giletti. Il padrone di casa stasera intervista Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile, le famigerate "teleimbonitrici" diventate ricchissime con televendite e servizi di cartomanzia, finite in bancarotta negli anni ’90 e condannate più volte per truffa a inizio millennio. Dopo una lunga e complicata battaglia legale, e dopo aver trascorso alcuni anni in galera, entrambe racconteranno in esclusiva su La7 – e per la prima volta sulla tv generalista – la loro verità ripercorrendo tappe e misteri della loro incredibile storia, sulla quale è stata recentemente realizzata la docuserie "Wanna", creata da Alessandro Garramone e disponibile su Netflix dallo scorso 21 settembre.

