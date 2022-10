Zona Bianca, stasera in tv 9 ottobre su Rete4: Giuseppe Brindisi intervista Vincenzo De Luca

09 ottobre 2022 a

Stasera in tv - domenica 9 ottobre - ennesimo appuntamento su Rete4 con Zona Bianca, il talk di approfondimento dei maggiori temi di attualità con Giuseppe Brindisi e i suoi ospiti (dalle ore 21,20).

Il conduttore ha realizzato una lunga intervista a Vincenzo De Luca, attuale presidente della Regione Campania. Molti i temi di cui si potrebbe discutere nel corso della sua ospitata. Tra questi, un focus è proposto sul Partito Democratico. Dopo l’annuncio di Enrico Letta di non ricandidarsi a Segretario, nel partito si è aperta la corsa a divenire il nuovo leader. Molti i candidati che hanno già ufficializzato la loro candidatura: tra questi Paola De Micheli, ex Ministro per le infrastrutture nel secondo governo guidato da Giuseppe Conte. Lo stesso De Luca, interpellato sul tema, non ha negato l’interesse per ricoprire la posizione. Ma durante la partecipazione a Zona Bianca del 9 ottobre, il governatore della Campania dovrebbe parlare anche della guerra in Ucraina. De Luca, infatti, è uno dei promotori principali della grande manifestazione per la pace, che si terrà venerdì 28 ottobre a Napoli.

Proposto un focus sulla politica interna. La prossima settimana, le Camere si riuniscono per la prima volta nella legislatura. Questo dovrebbe essere l’inizio dell’iter che porta alla formazione del governo a maggioranza centrodestra, guidato da Giorgia Meloni. Nel talk si dedica del tempo all’emergenza dei rincari e dell’aumento nei prezzi delle bollette. Molte aziende non riescono a far fronte ai costi esorbitanti delle materie prime energetiche e, per questo, alcune sigle sindacali sono scese in piazza a protestare. Inoltre, si analizzano le possibile tensioni sociali che potrebbero scaturire da un’ipotetica cancellazione del reddito di cittadinanza. Durante la diretta è previsto un approfondimento sulla guerra in Ucraina. A distanza di otto mesi dall’inizio dei combattimenti, le truppe russe guidate da Vladimir Putin stanno perdendo terreno, specie nella zona strategica del sud dell’Ucraina. Di questo, Brindisi dialoga con numerosi ospiti tra cui Gianfranco Vestuto, direttore responsabile di Russia News.

