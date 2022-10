Rita Rusic, chi è il fidanzato Cristiano Di Luzio: la lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori, l'assegno da 4 miliardi e ora i reality

09 ottobre 2022 a

Rita Rusic con il fidanzato Cristiano ospiti di Verissimo, il salotto televisivo di Canale5, oggi domenica 9 ottobre. La coppia sarà intervistata dalla padrona di casa Silvia Toffanin.

Ma chi è Rusic? Originaria di Parenzo, Istria croata, 62 anni, la sua famiglia si è trasferita in Italia quando lei aveva appena quattro anni. Scappata dalla guerra, dopo un periodo in un campo profughi, ha abitato a Busto Arsizio dove ha praticato basket. Diplomata come odontotecnico, si è poi iscritta a Medicina e Chirurgia senza però mai laurearsi. Parallelamente agli studi ha lavorato come modella, posando anche per il celebre catalogo Postalmarket. Notata da Adriano Celentano, che la fece partecipare al film Asso, la sua carriera iniziò a decollare anche come attrice ed ebbe un ruolo da protagonista nel film Attila flagello di Dio. Parallelamente intraprese anche la carriera di cantante pubblicando nel 1984 l'album Love Me o Leave Me Now, scelto per la sigla di Domenica In dello stesso anno. Poi ha intrapreso la carriera di produttrice cinematografica mentre recentemente - dopo aver scritto il libro Jet sex, diario erotico sentimentale - ha fatto parte della giuria di Miss Italia di quella di Ballando con le stelle e partecipato a due reality (Grande Fratello Vip e Pechino Express).

Fondamentale nella sua vita la relazione con Vittorio Cecchi Gori, i due si sposarono nel 1983 e nacquero Mario e Vittoria. Quando si separarono, nel 2000, lei ottenne un assegno corrispondente a 4 miliardi di vecchie lire. I due sono rimasti in rapporti di grande amicizia. Successivamente ha avuto una relazione Canio Mazzaro e attualmente fa coppia con Cristiano Di Luzio, di trent'anni più giovane. Originario di Anzio, è un modello (ha partecipato a Ciao Darwin) e parla tre lingue.

