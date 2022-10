Gabriel Garko, la relazione con Mattia Emme. Tutte le donne prima del coming out

09 ottobre 2022 a

Gabriel Garko - oggi 9 ottobre - ospite di Domenica In. Da Mara Venier si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a raccontare la sua esperienza come concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle in cui, nella prima puntata, si esibito insieme alla ballerina Giada Linisi in un valzer sulle note di I'm kissing you ( qui il video ).

Garko - nome d'arte di Dario Gabriel Oliviero - è originario di Torino e quest'anno ha compiuto 50 anni. Dopo aver svolto il servizio militare presso l'Arma dei carabinieri ha vinto il concorso Il più bello d'Italia. Poi lavora per anni come fotomodello e infine a metà degli anni Novanta fa l'esordio nel mondo della fiction (La signora della città). All'inizio degli anni 2000 appare in alcuni film per il grande schermo - Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek e Senso 45 di Tinto Brass - e fa parlare di sé anche per un calendario di nudo realizzato per la rivista Max. Il grande successo popolare arriva però nel 2006, quando inizia la prima stagione de L'onore e il rispetto, serie che, fino al 2017 e nell'arco di cinque stagioni, ottiene un grande successo. Tra gli attori più ricercati dal mondo delle fiction, nel 2016 ha affiancato Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo.

Tempo fa ha fatto coming out al Grande Fratello Vip 5, davanti all'ex fidanzata (per finta) Adua Del Vesco. "Mi ero abituato a indossare tante maschere - ha confessato in una vecchia intervista - un po' per scelta, un po' per costrizione. Ma in nessuna stavo davvero comodo. Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni". Negli anni Garko è stato grande protagonista del gossip con le varie relazioni, da Manuela Arcuri a Eva Grimaldi fino a Rosalinda Cannavò, relazioni che ora sappiamo essere organizzate a tavolino dopo il suo coming out. Ora l'amore per Mattia Emme - un general manager - e su di lui Gabriel ha raccontato tempo fa: "Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto". Mattia è il secondo fidanzato ufficiale dopo la relazione terminata con Gabriele Rossi.

