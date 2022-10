Biagio Antonacci, la vita da carabiniere prima del successo: le relazioni con la figlia di Gianni Morandi e la giornalista Paola Cardinale

09 ottobre 2022 a

a

a

Biagio Antonacci oggi - domenica 9 ottobre - ospite di Domenica In. Da Mara Venier ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera e, accompagnato dalla sua chitarra, accennerà ad alcuni suoi grandi successi oltre a cantare il nuovo singolo Telenovela e presentare il tour Palco Centrale che prenderà il via dal 5 novembre.

Gianni Morandi, dalla morte prematura della primogenita Serena al figlio Pietro con la seconda moglie Anna

Milanese, 58 anni, Antonacci è un cantautore con all'attivo 27 album tra studio, live e raccolte. Dopo la maturità si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri. Mentre svolgeva servizio a Garlasco è riuscito a conoscere Ron che convinto delle sue capacità lo ha presentato a Gaetano Curreri degli Stadio che lo fece debuttare in apertura in un suo concerto. Partecipa tra le giovani proposte del Festival di Sanremo ma senza riuscire a imporsi. Il grande successo arriva nel 1992 con l’album Liberatemi. Diventa uno dei cantautori più amati dai giovani grazie a brani come Iris, Non è mai stato subito, Se io se lei, Quanto tempo e ancora, Mi fai stare bene. Numerose le sue collaborazioni - ha scritto anche una canzone per Raffaella Carrà - in particolare particolarmente redditizia è quella con Laura Pausini con cui ha fatto anche il Laura Biagio Stadi Tour, che nel 2019 ha visto i due artisti in giro per l’Italia con alcuni dei loro più grandi successi.

Lorenzo Jovanotti verso il nuovo Beach Jova Party, ecco il singolo "I love you baby"

Antonacci, appassionatissimo di calcio e per anni pilastro della Nazionale Cantanti, ha avuto una lunga unione con Marianna Morandi - figlia del celebre Gianni e di Laura Efrikian - e insieme hanno avuto due figli. Nonostante i due si siano separati, però, mantengono buoni rapporti. "Abbiamo sempre tenuto due punti fermi: mettere i figli al centro, preservandoli, e cercare di essere sereni anche nella separazione. La stima reciproca tra ex compagni è fondamentale, perché si porta dietro la fiducia" disse in una intervista Antonacci. Da metà degli anni Duemila ha una relazione con Paola Cardinale, giornalista di 45 anni, e insieme hanno un figlio nato di recente.

Gianni Morandi, dai tre figli Marianna Marco e Pietro all'incidente con il fuoco: "Ho pianto come un bambino"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.