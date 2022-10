Linea Verde, oggi in tv 9 ottobre su Rai1: Beppe Convertini e Peppone in Sardegna

09 ottobre 2022 a

Oggi in tv - 9 ottobre 2022 - consueto appuntamento della domenica mattina su Rai1 con Linea Verde (dalle ore 12,20). Beppe Convertini, affiancato dal mitico Peppone - visiterà la Sardegna, ma non la scintillante Costa Smeralda che proprio sessant'anni fa vide la prima pietra di quello che poi si è trasformato in un miracolo turistico, bensì la Gallura e le sue pietre millenarie.

Convertiini va alla ricerca delle antiche popolazioni della Gallura tra olivastri che sono gli alberi viventi più antichi d'Europa e reperti archeologici che richiamano il mito. Peppone invece delle capre dai denti d'oro, troverà il Re di Tavolara, un monarca autentico che abita un'isola da sogno, capace di addomesticare gli uccelli più liberi del globo: i cormorani. Beppe Convertini solca le acque di un grande lago alla scoperta di olivastri millenari. E poi le ostriche di Olbia, il lavoro che c'è dietro a un tappo di sughero, le foreste di querce che fanno della Gallura il più cospicuo giacimento di sughero d'Italia.

Non manca una tappa a Caprera, un'altra isola "mitologica" dove Giuseppe Garibaldi scelse di vivere gli ultimi anni della sua vita. E poi le storie di comunità come quella di Arzachena un paese che compie cento anni.

